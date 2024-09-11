Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ Егор Чечеринда, подчеркнув, что российские чиновники еще в прошлом году закупили систему оповещения для Москвы за 200 миллионов долларов, но ни разу ее не применили, даже во время массированной атаки беспилотников 10 сентября.

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Воздушная тревога в Московской области длилась более 4 часов

По информации минобороны России, в целом ночью было уничтожено более сотни беспилотников над 9 российскими регионами, в частности над Московской областью – 20. В результате чего было повреждение дома в Раменском, 1 человек погиб. Эти события ухудшают отношение российского общества к официальной власти России, люди теряют доверие.

"Ведь в Москве до сих пор не включают систему оповещения о воздушной тревоге, да и в Петербурге тоже. По мнению московских властей, когда будет вопить сирена, то это будет пугать и деморализовать москвичей. Люди поймут тогда, что живут в состоянии войны. Я уверен, что смерть и травмирование гражданских людей в этой многоэтажке – вина московской власти и в целом России", – подчеркнул Чечеринда.

Он отметил, если бы гражданские москвичи слышали сигналы воздушной тревоги, тогда имели бы возможность пройти в убежище и переждать ее. Тревога в Москве в тот день продолжалась с 1:30 до 6:00.

Если бы эта погибшая женщина услышала сигнал тревоги и спустилась в укрытие, тогда осталась бы живой. Чем дальше российские власти не будут включать сигнал воздушной тревоги, тем больше будет расти недоверие со стороны населения к власти,

– уверен майор ВСУ.

Ночью 10 сентября ряд регионов России оказался под атакой дронов, в частности Брянская, Московская, Курская, Тульская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Орловская области. Российское минобороны отчиталось, что уничтожило 144 украинских беспилотников.

В Московской области дроны прилетели в городские округа: Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском сбитый беспилотник упал на многоэтажку, возник пожар, погибла женщина.