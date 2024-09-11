Про це в етері 24 Каналу зазначив майор ЗСУ Єгор Чечеринда, наголосивши, що російські чиновники ще минулого року закупили систему оповіщення для Москви за 200 мільйонів доларів, але жодного разу її не застосували, навіть під час масованої атаки безпілотників 10 вересня.

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Повітряна тривога в Московській області тривала понад 4 години

За інформацією міноборони Росії, загалом вночі було знищено понад сотню безпілотників над 9 російськими регіонами, зокрема над Московською областю – 20. Внаслідок чого було пошкодження будинку в Раменському, 1 людина загинула. Ці події погіршують ставлення російського суспільства до офіційної влади Росії, люди втрачають довіру.

"Адже в Москві досі не вмикають систему оповіщення про повітряну тривогу, та й в Петербурзі теж. На думку московської влади, коли буде волати сирена, то це буде лякати й деморалізувати москвичів. Люди зрозуміють тоді, що живуть в стані війни. Я впевнений, що смерть та травмування цивільних людей у цій багатоповерхівці – провина московської влади й загалом Росії", – наголосив Чечеринда.

Він зауважив, якби цивільні москвичі чули сигнали повітряної тривоги, тоді мали б змогу пройти в сховище та перечекати її. Тривога в Москві того дня тривала з 1:30 до 6:00.

Якби ця загибла жінка почула сигнал тривоги і спустилась в укриття, тоді залишилась б живою. Чим далі російська влада не вмикатиме сигнал повітряної тривоги, тим більше буде зростати недовіра з боку населення до влади,

– впевнений майор ЗСУ.

Вночі 10 вересня низка регіонів Росії опинилася під атакою дронів, зокрема Брянська, Московська, Курська, Тульська, Бєлгородська, Калузька, Воронезька, Липецька, Орловська області. Російське міноборони прозвітувало, що знищило 144 українських безпілотників.

У Московській області дрони прилетіли у міські округи: Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна. У Раменському збитий безпілотник впав на багатоповерхівку, виникла пожежа, загинула жінка.