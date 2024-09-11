В Інституті вивчення війни детально проаналізували масовану атаку дронів. Аналітики наголосили, що ці події роздратувало російське суспільство, особливо – так званих "воєнкорів".

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Масована атака дронів у Росії

Аналітики ISW пишуть, що у ніч з 9 на 10 вересня дрони масовано атакували Росії. Російське міноборони заявило, що буцімто "перехопило" 144 безпілотники, з яких 72 над Брянською областю, ще 20 – над Москвою. Також безпілотники фіксували й в інших регіонах:

Курська область – 14 БпЛА,

Тульська область – 13 БпЛА,

Бєлгородська область – 8 БпЛА,

Калузька область – 7 БпЛА,

Воронезька область – 5 БпЛА,

Липецька область – 4 БпЛА,

Орловська область – 1 БпЛА.

Наслідки атаки дронів яскраво демонструє Раменський район Московської області. Місцева влада офіційно заявила про "пошкодження 2 будівель".

