Например, на российские военные объекты стоит запускать дроны, а в Московскую область – баллистические ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Украина действительно может готовить более масштабные атаки, чем раньше.

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Чем Украина может атаковать Россию и в каком количестве

По словам полковника запаса ВСУ, пока Украина атакует военные объекты страны-агрессора десятками дронов. Из-за этого россияне, учитывая военные прогнозы, могут чувствовать, что сотни "готовятся", и лететь они могут на одну цель.

"Если бы спросили меня, куда отправить тысячу украинских беспилотников, я бы сказал на НПЗ. Тогда Россия не будет иметь денег покупать северокорейскую военную технику и даже не сможет ставить своих рекрутов", – отметил он.

В то же время переживания россиян относительно атаки на Москву дронов не касаются. Свитан объяснил, что московскую ПВО могли бы пробить только баллистические ракеты. Их Украина, кстати, уже начала производить.

Поэтому, по обзору аналитики, россияне правильно думают. Вопрос лишь в количестве наших средств поражения. Думаю, скоро увидим,

– подытожил он.

К слову, 1 июля СБУ атаковала российский завод "Купол" в Ижевске, повредив производственные мощности и складские помещения. Такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага и нарушает цепи военного производства.