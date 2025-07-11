Наприклад, на російські військові об'єкти варто запускати дрони, а в Московську область – балістичні ракети. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україна справді може готувати масштабніші атаки, ніж раніше.

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Чим Україна може атакувати Росію і в якій кількості

За словами полковника запасу ЗСУ, поки що Україна атакує військові об'єкти країни-агресорки десятками дронів. Через це росіяни, з огляду на військові прогнози, можуть відчувати, що сотні "готуються", і летіти вони можуть на одну ціль.

"Якби спитали мене, куди відправити тисячу українських безпілотників, я б сказав на НПЗ. Тоді Росія не буде мати грошей купувати північнокорейських військових техніку і навіть не зможе ставити своїх рекрутів", – зауважив він.

Водночас переживання росіян щодо атаки на Москву дронів не стосуються. Світан пояснив, що московську ППО могли б пробити лише балістичні ракети. Їх Україна, до речі, вже почала виробляти.

Тому, з огляду аналітики, росіяни правильно думають. Питання лише в кількості наших засобів ураження. Думаю, скоро побачимо,

– підсумував він.

До слова, 1 липня СБУ атакувала російський завод "Купол" в Іжевську, пошкодивши виробничі потужності та складські приміщення. Така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога та порушує ланцюги військового виробництва.