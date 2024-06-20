"Дроновые санкции" СБУ уничтожают нефтеперерабатывающую отрасль россиян, – эксперт

Украинские дроны бьют по россиянам самыми эффективными санкциями. На этой неделе Служба безопасности взорвала сразу четыре нефтебазы россиян.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, отмечает. Эксперт напоминает, что нынешние атаки далеко не первые.

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Дроны спецслужб, в частности СБУ, системно уничтожает нефтегазовые мощности врага, которые являются важнейшими для бюджета россиян. Подчиненные Малюка уже совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах. А то, что "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса являются одними из самых эффективных признают и западные аналитики и пресса,

– считает Загородний.

Политолог акцентирует, что пораженные нефтебазы обеспечивали топливом российскую армию в Украине.

"Пожары на нефтебазах были настолько масштабны, что российские власти вынуждены были признать результативность ударов. В частности это сделал губернатор Ростовской области, а уже позже о ходе тушения начали отчитываться во вражеском МЧС. Тот случай, когда скрыть пожар, который видно на многие километры вокруг, просто невозможно. Нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее тоже до сих пор не погашены", – подчеркивает эксперт.

Пока западная пресса оценивает долгосрочный эффект от новых американских санкций введенных на прошлой неделе, россияне вынуждены гасить санкции свежие. На какой НПЗ или нефтебазу украинские дроны сбросят "новый пакет", думаю увидим в ближайшее время,

– резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ взорвала сразу четыре нефтебазы россиян. Сначала две большие нефтебазы загорелись за одну ночь с 17 на 18 июня. Речь идет о нефтебазах "Азовская" и "Азовнефтепродукт". Потушить их россияне не смогли и через двое суток, хотя для тушения пригнали даже пожарный поезд. А в ночь на 20 июня спецназовцы Службы поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Эти объекты горят в Тамбовской области и в республике Адыгея.