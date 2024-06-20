Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт нагадує, що нинішні атаки далеко не перші.

До теми СБУ нарощує кількість ударів по території Росії, під прицілом – НПЗ і аеродроми, – експерт

Дрони спецслужб, зокрема СБУ, системно нищить нафтогазові потужності ворога, які є найважливішими для бюджету росіян. Підлеглі Малюка вже здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах. А те, що "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу є одними з найефективніших визнають і західні аналітики та преса,

– вважає Загородній.

Політолог акцентує, що уражені нафтобази забезпечували паливом російську армію в Україні.

"Пожежі на нафтобазах були настільки масштабні, що російська влада змушена була визнати результативність ударів. Зокрема це зробив губернатор Ростовської області, а вже пізніше про хід тушіння почали звітувати у ворожому МЧС. Той випадок, коли приховати пожежу, яку видно на багато кілометрів навколо, просто неможливо. Нафтобази в Тамбовській області та Адигеї теж досі не погашені", – підкреслює експерт.

Поки західна преса оцінює довгостроковий ефект від нових американських санкцій введених минулого тижня, росіяни змушені гасити санкції свіжі. На яке НПЗ чи нафтобазу українські дрони скинуть "новий пакет", думаю побачимо найближчим часом,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ підірвала одразу чотири нафтобази росіян. Спочатку дві великі нафтобази запалали за одну ніч з 17 на 18 червня. Мова йде про нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт". Потушити їх росіяни не змогли і через дві доби, хоча для гасіння пригнали навіть пожежний потяг. А в ніч на 20 червня спецпризначенці Служби вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Ці об’єкти палають в Тамбовській області та у республіці Адигея.