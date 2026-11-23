Российские военные не могут чувствовать себя в безопасности даже вдали от передовой – под угрозой оказываются не только боевые позиции, но и техника, и логистика оккупантов.

Об этом сообщили в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде.

На какие цели нацелены украинские беспилотники?

По словам военных, операторы бригады применяют технологию Middle Strike – удары средней дальности, которые позволяют поражать противника далеко за пределами передовой.

Под прицелом оказываются российская военная техника, вооружение, логистические маршруты и другие военные объекты. В бригаде отмечают, что такие операции не только сдерживают оккупантов на фронте, но и ослабляют их возможности по обеспечению войск.

Как российские солдаты пытаются спастись от удара рядом с квадроциклом: смотрите видео

Как украинские дроны меняют ситуацию на фронте?

Удары на среднее расстояние позволяют поражать цели на маршрутах снабжения и в районах, которые российские военные считали относительно безопасными. Это затрудняет перемещение техники и боеприпасов и создает дополнительные риски для личного состава противника.

В частности, ранее 24 Канал рассказывал, как украинские подразделения меняют тактику применения беспилотников: дроны большой дальности начали использовать для срыва российских штурмов еще на подступах к фронту.