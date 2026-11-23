Про це повідомили у 5-й окремій штурмовій Київській бригаді.

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На які цілі полюють українські безпілотники?

За словами військових, оператори бригади застосовують технологію Middle Strike – удари середньої дальності, які дають змогу діставати противника далеко за межами передової.

Під прицілом опиняються російська військова техніка, озброєння, логістичні маршрути та інші військові об'єкти. У бригаді наголошують, що такі операції не лише стримують окупантів на фронті, а й послаблюють їхні можливості забезпечувати війська.

Як російські солдати намагаються втекти від удару поблизу квадроцикла: дивіться відео

Як українські дрони змінюють ситуацію на фронті?

Удари на середню відстань дають змогу уражати цілі на маршрутах постачання та в районах, які російські військові вважали відносно безпечними. Це ускладнює переміщення техніки й боєприпасів та створює додаткові ризики для особового складу противника.

Зокрема, раніше 24 Канал розповідав, як українські підрозділи змінюють тактику застосування безпілотників: дрони великої дальності почали використовувати для зриву російських штурмів ще на підступах до фронту.