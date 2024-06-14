Дроны атаковали Ростовскую область в ночь на 14 июня. Кадры последствий удара опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети X.

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Атака на Морозовск

Ночью взрывы раздавались вблизи российского аэродрома "Морозовск".

Обратите внимание! На аэродроме базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк России вместе с истребителями Су-34, Су-24 и Су-24М. Эти самолеты оккупанты используют нанесения авиаударов по позициям ВСУ и прифронтовых и приграничных украинских населенных пунктах.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за атаки дронов исчезло электроснабжение в некоторых населенных пунктах Морозовского района. Тогда же российский чиновник традиционно заявил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку беспилотников на территории области. Голубев также добавил, что никто не пострадал, а "последствия на земле уточняются".

Однако позже в сети опубликовали спутниковые снимки аэродрома до и после атаки беспилотников. На снимке видно уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти Су-34.

Последствия атаки дронов на аэродром в Ростовской области / Фото: @bradyafr

Россияне регулярно жалуются на взрывы в разных регионах