Дроны атаковали Ростовскую область в ночь на 14 июня. Кадры последствий удара опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк в соцсети X.
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Атака на Морозовск
Ночью взрывы раздавались вблизи российского аэродрома "Морозовск".
Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за атаки дронов исчезло электроснабжение в некоторых населенных пунктах Морозовского района. Тогда же российский чиновник традиционно заявил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку беспилотников на территории области. Голубев также добавил, что никто не пострадал, а "последствия на земле уточняются".
Однако позже в сети опубликовали спутниковые снимки аэродрома до и после атаки беспилотников. На снимке видно уничтоженный ангар, следы пожара и исчезновение пяти Су-34.
Последствия атаки дронов на аэродром в Ростовской области / Фото: @bradyafr
Россияне регулярно жалуются на взрывы в разных регионах
- В ночь на 13 июня беспилотники якобы сбивали в Ярославской и Владимирской областях. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, комментируя атаку БпЛА, выдал традиционную для России методичку, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков дронов нет.
- Ранее ВСУ также могли поразить командный пункт врага в Белгородской области. Как пишут в СМИ, под ударом оказался координационный штаб группировки "Север" вооруженных сил России, который выполнял операцию штурма Волчанска.
- 8 июня взрывы прогремели аж в Северной Осетии. Так, дроны атаковали военный аэродром "Моздок". Источники в ГУР подтвердили, что атака БПЛА по Северной Осетии – это спецоперация украинских сил.