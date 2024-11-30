Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Также свою работу приостановил аэропорт в Махачкале.

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Дроны атаковали Дагестан

РосСМИ сообщили, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 из-за угрозы ударов БпЛА. Введен режим "Ковер".

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что 30 ноября была осуществлена атака БпЛА по объектам в Каспийске. Впрочем, он не уточнил, какие цели атаковали дроны. Также жители Каспийска сообщали о звуках взрывов со стороны моря.

Информацию о том, что дроны атаковали Каспийское, подтвердили в ЦПД. По словам Андрея Коваленко, город расположен более чем в 1 000 километрах от Украины.

Порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений российских военных,

– отметил Коваленко.

Он добавил, что город расположен вдоль маршрутов, которыми пользуется Иран для поставки оружия в Россию.

В то же время в Минобороны России сообщили, что дроны также атаковали страну-агрессора в ночь на 30 ноября. Традиционно "пе-ве-о" смогла якобы уничтожить 11 беспилотников. Там добавили, что 8 БпЛА якобы сбили в небе над Брянской областью, еще 3 – в Черном море.