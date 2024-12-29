Сальск Ростовской области атаковали БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об этом
Отмечают, что повреждено локомотивное депо.
Губернатор Ростовской области заявил о "незначительных повреждениях" сооружения на территории локомотивного депо. В частности, он уточнил о выбитых стеклах.
Также губернатор проинформировал, что пожара не было. По предварительным данным россиян, никто из людей не пострадал. На место работали необходимые службы.
Россияне снимали пролет дронов: смотрите видео
Конечно, в России уже традиционно настаивают на том, что все воздушные цели сбила противовоздушная оборона, однако такая версия не подтверждается.
В сети делятся видео, где видно дым над предприятием и автор видео говорит за кадром, что видел, как туда влетел дрон.
В России попадание дрона: смотрите видео