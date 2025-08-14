Во временно оккупированном Енакиево прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар. Город атаковали неизвестные дроны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщения местных жителей.

Что известно о взрывах в Енакиево?

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области 14 августа прогремели мощные взрывы, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. По сообщениям местных пабликов, неизвестные дроны атаковали несколько районов города.

Свидетели отмечают, что взрывы были очень сильными и раздавались в разных частях Енакиево. Местные паблики сообщают о задымлении и огне.

Мощные взрывы в Енакиево: смотреть видео

На момент публикации информации о пострадавших или точном количестве уничтоженных объектов нет. Известно лишь, что атака вызвала панику среди населения.

К слову, ветеран армии США объяснил, что масштабы России усложняют эффективность ее ПВО, которая должна защищать много разбросанных объектов по большой территории.

Санкции, лишающие Россию технологий, влияют на ее способность выявлять и обезвреживать воздушные цели. Кремль сосредоточил надежную оборону только вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, оставив другие территории менее защищенными.