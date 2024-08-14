Ночью дроны атаковали Киевскую область: какие последствия обстрела

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, враг атаковал Киевскую область дронами.

начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину. По его словам, тревогу объявляли дважды.

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Попаданий нет

В области работали силы противовоздушной обороны. Наши защитники неба сбили несколько воздушных целей.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют,

– говорится в сообщении.

В то же время в результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар удалось ликвидировать.

Последствия продолжают фиксировать.

В ночь на 14 августа Воздушные силы сбили 17 ударных беспилотных аппаратов. Также оккупанты атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Враг попал в инфраструктурный объект.

О последствиях очередной атаки агрессора рассказал председатель ОВА. К счастью, обошлось без жертв.