Почти всю ночь были взрывы: Краснодарский край оказался под атакой десятков БПЛА

Россияне жалуются, что Краснодарский край в ночь на 15 ноября оказался под атакой дронов. Взрывы раздавались чуть ли не всю ночь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные росСМИ. Как жалуются в сети, в результате падения обломков есть повреждения и пожары в домах, однако официально власти заявляют об "успешном" отражении атаки без разрушений.

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Тревожная ночь для россиян в Краснодарском крае

Ночь на 15 ноября оказалась очень тревожной для россиян. Так, десятки беспилотников атаковали Краснодарский край.

Местные телеграм-каналы разгоняли, что якобы регион атакует 50, 60, а то и 100 беспилотников. Особенно неспокойно было в Крымском районе Краснодарского края. В сети писали, что взрывы раздавались и вблизи военного аэродрома "Крымск", однако официальная российская власть никак на это не отреагировала.

Более того, информация о пострадавших не поступала, а о разрушениях сообщали очень странно. Сначала губернатор заявил, что якобы повреждений нет, потом передумал и сказал, что возник пожар в хозяйственной постройке, а впоследствии оказалось, что пожары на самом деле вспыхнули в домах местных жителей.

Интересно в Краснодарском крае и объявляли тревогу. Так, в сети публикуют кадры, что оккупанты уже пытались сбить дроны, а сирены только включили.

Россияне пытались сбивать дроны: смотрите видео

Вероятно, сбили дрон: смотрите видео

В сети также есть видео, как россиянин во время тревоги и пролета БпЛА стоит на улице и не реагирует на происходящее вокруг. Так происходило до момента, пока взрывная волна от прилета не сбила мужчину с ног.

Россиянин упал во время взрыва: смотрите видео

Что больше всего удивляет, так это то, что россияне так и не смогли посчитать, сколько же беспилотников атаковали Краснодарский край. Губернатор утверждает, что силы "пе-ве-о" якобы сбили 46 беспилотников. В то же время минобороны России заявляет о 36 ликвидированных БПЛА. Сколько же на самом деле было дронов во время атаки – неизвестно.