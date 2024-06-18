Российские оккупанты жалуются, что ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области. Соответствующую информацию распространили пропагандисты, пишет 24 Канал.
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Дроны атаковали город Азов
В сообщении говорится, что в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами в городе Азов.
Также сообщается, что российские спасатели пытаются потушить пожар. В сети показали фото пожара, который возник в результате атаки по нефтехранилищу. Как свидетельствует фотография, пожар в Азове достаточно масштабный.
Пожар после удара по нефтехранилищу в Азове / Фото monitor
По словам губернатора Василия Голубева, на месте сильный пожар. Местные говорят, что перед этим слышали в небе по меньшей мере пять взрывов. Кроме того, в телеграм-каналах появилось видео пожара.
Пожар в Азове после атаки беспилотников по нефтехранилищу: смотрите видео
Город Азов на карте
Ночью звуки беспилотников и взрывы слышали в Крыму
- Во временно оккупированном Крыму было неспокойно поздно ночью 18 июня. Так, около полуночи на оккупированном полуострове объявили тревогу из-за угрозы дронов и ракет.
- Оккупанты сразу перекрыли движение через Крымский мост. Звуки взрывов слышали в Керчи, а также в Стрелецкой бухте и Евпатории.
- Кроме того, сообщалось, что в воинских частях Севастополя и Симферополя раздавалась тревога.
- Добавим, что в ночь на 17 июня украинские дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке. Тогда дроны ГУР успешно отработали по российским объектам.
- Также 14 июня в Воронежской области России несколько дронов атаковали местную нефтебазу. В результате удара были повреждены резервуары с топливом.