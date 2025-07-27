Россию атаковали дроны: могла гореть электроподстанция, питающая железную дорогу

В ночь на воскресенье, 27 июля, неизвестные беспилотники снова атаковали Россию. Пострадала, в частности, электроподстанция в районе железной дороги поселка Октябрьский Волгоградской области.

Начался пожар, опаздывают поезда. Об этом сообщают телеграмм-каналы и пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки?

Россияне уже успели обвинить в атаке на Волгоградскую область ВСУ. По беспилотникам работала местная ПВО, именно падение обломков спровоцировало повреждения.

В результате падения обломков дронов нарушено электроснабжение в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе,

– подтвердил губернатор.

В сети уже предположили, что на кадрах горит подстанция, которая поставляет электроэнергию железным дорогам. Оккупанты якобы используют эти сообщения для переброски военной логистики.

Впоследствии в прокуратуре государства-агрессора сообщили о задержке поездов из-за "нарушения электроснабжения контактной сети железной дороги" на станции Жутово. Более того, "Росавиация" заявила о ограничениях в работе аэропорта Волгограда.

Напомним, днем 26 июля появилась информация о неизвестных дронах в Ингушетии – вражеское минобороны позже отчиталось об одной сбитой там цели. Обломки якобы упали на жилой дом в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района.