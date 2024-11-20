Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. В регионе работает ПВО.

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Что известно об атаке на Киевскую область

Вечером 20 ноября Россия в очередной раз атаковала Киевскую область ударными БпЛА. В 17:24 мониторинговые каналы сообщили, что 1 дрон повернул в направлении Киевщины. Уже в 18:16 появилась информация о взрывах в регионе.

Зафиксировано движение БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В ОВА также призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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К слову, также есть информация, что Россия могла выпустить по Украине ракеты с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о взлете 7 бортов Ту-95МС, которые совершили пусковые маневры.