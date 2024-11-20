Отметим, что около 15:00 мониторинговые каналы сообщили о взлете 7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Тогда же было указано, что самолеты противника двигаются к югу к аэродрому "Энгельс".

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Враг мог совершить ракетный удар по Украине

Незадолго до 18:00 ряд мониторов сообщили, что 7 бомбардировщиков совершили пусковые маневры из района "Энгельса". Пуски ракет могут оказаться имитацией. Если они реальны, то в воздушном пространстве Украины они будут около 18:30.

Напомним, что утром 20 ноября посольство США заявило об угрозе "большого удара" России по Украине сегодня. На фоне этого сообщения ряд посольств временно приостановили работу и призвали своих граждан покинуть территорию Украины. В ГУР тем временем назвали сообщение о подготовке россиян к некоему "особому" удару вражеской ИПСО.