Днем около 15:00 мониторинговые каналы сообщили о вылете вражеских Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Одни источники пишут о взлете 3 бортов, а другие – семи, передает 24 Канал.

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Что задумала Россия

Предварительно все самолеты двигаются курсом на юг. Не исключено, что это простые учения или, вероятнее, передислокация на аэродром "Энгельс".

Впрочем, если это и передислокация, то она проходит на фоне массовых сообщений в СМИ о подготовке Кремля к "большому" удару по Украине. В ГУР предупредили об очередной ИПСО россиян. Там заявили, что сообщения о большой угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня – фейк. Разведка призвала граждан доверять только информации из официальных ресурсов.

К слову, посольство США предупредило о возможном мощном ударе России по Украине 20 ноября и объявило о своем временном закрытии. Следом прекратили работу ряд других посольств, среди них – Испании, Италии, Греции и Казахстана. В МИД Украины попросили союзников не усиливать "информационное нагнетание".

Также в ЦПИ подтвердили, что Москва накопила ракеты, в том числе Х-101, "Калибры" и баллистические ракеты. Российская авиация готова к массированной атаке.

Напомним, что 19 ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно ей Кремль оставляет за собой право на ядерный удар "при критической угрозе ее суверенитета даже обычным оружием, при нападении на Беларусь как участника союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы" .

В Пентагоне тем временем назвали риторику Москвы безответственной, однако добавили, что пока не видят признаков готовности оккупантов реализовать свои ядерные угрозы. Также США не планируют менять собственную ядерную политику в ответ.

Следует заметить, что Путин давно угрожал изменить ядерную доктрину, ее утверждение произошло после того, как Запад разрешил дальнобойные удары Украины по России.