Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. У регіоні працює ППО.

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Що відомо про атаку на Київщину

Увечері 20 листопада Росія в черговий раз атакувала Київщину ударними БпЛА. Об 17:24 моніторингові канали повідомили, що 1 дрон повернув в напрямку Київщини. Вже о 18:16 з'явилася інформація про вибухи в регіоні.

Зафіксовано рух БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА також закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників і перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, також є інформація, що Росія могла випустити по Україні ракети з Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляли про зліт 7 бортів Ту-95МС, які здійснили пускові маневри.