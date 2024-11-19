Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.

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Що сказав Зеленський про пошуки рішень для збиття "Шахедів"

Володимир Зеленський зазначив, що Україна нарощує все, що стосується наших дронів.

"Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім нашим компаніям державним і приватним", – сказав глава держави.

Він також підкреслив, що, так само як і в цьому році, в наступному році наша держава повністю виконає цілі з виробництва і постачанню всіх інших типів дронів.

Наші воїни вже забезпечують збиття російських розвідувальних дронів за допомогою наших FPV-дронів тощо. Продовжуємо шукати рішення для збиття "Шахедів", за допомогою FPV,

– пояснив український лідер.

До слова, російська армія в ніч на 19 листопада знову атакувала Україну за допомогою "Шахедів". Наші захисники неба збили 51 ворожий безпілотник, ще 30 було локаційно втрачено.