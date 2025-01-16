Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах до отбоя.

К теме В Киеве раздается воздушная тревога: Россия продолжает атаковать "Шахедами"

Киевскую область атаковали "Шахеды"

В 20:15 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого в очередной раз запущенные Россией ударные дроны.

Позже, в 21:55, Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА есть и на Киевщине. Они двигались в западном направлении.

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В 22:45 в Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве зафиксировано ударные БПЛА.

Силы ПВО работают по целям,

– добавили в ОВА.

Жителей Киевщины призвали оставаться в укрытиях, пока не минует угроза. Кроме того, в ОВА напомнили, что не следует фиксировать и публиковать в сети работу украинских защитников.