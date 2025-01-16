Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в безпечних місцях до відбою.

До теми У Києві лунає повітряна тривога: Росія продовжує атакувати "Шахедами"

Київщину атакували "Шахеди"

О 20:15 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього вкотре запущені Росією ударні дрони.

Згодом, о 21:55, Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА є й на Київщині. Вони рухалися в західному напрямку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О 22:45 у Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі зафіксовано ударні БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях,

– додали в ОВА.

Мешканців Київщини закликали залишатися в укриттях, поки не мине загроза. Крім того, в ОВА нагадали, що не слід фіксувати та публікувати у мережі роботу українських захисників.