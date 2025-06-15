Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге.

Смотрите также Переломный момент в войне: полковник из Британии спрогнозировал последствия операций СБУ в России

Что известно об атаке

Представитель Росавиации убеждает – ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 15 июня аналогичные меры также вводили в аэропортах Тамбова и Калуги.

Неизвестные БпЛА снова атакуют Россию: смотрите видео

Напомним, ночью 14 июня БпЛА также атаковали предприятие в Самарской области, специализирующееся на производстве сжиженных углеводородных газов, бензола, фенола, ацетона.

"Новокуйбышевский завод катализаторов" является единственным в России производителем синтетического этанола. По информации местных властей, обошлось без пострадавших и повреждений.

Кроме того, неспокойно было в Ставропольском крае, где дроны вызвали разрушения на заводе "Невинномысский Азот". Работала местная ПВО, известно о возгорании в промзоне.