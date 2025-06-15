Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. За словами місцевих, дрони бачили в Чистополі та Єлабузі.
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Що відомо про атаку
Представник Росавіації переконує – обмеження введено для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден.
У ніч на 15 червня аналогічні заходи також запроваджували в аеропортах Тамбова і Калуги.
Невідомі БпЛА знову атакують Росію: дивіться відео
Нагадаємо, уночі 14 червня БпЛА також атакували підприємство у Самарській області, що спеціалізується на виробництві скраплених вуглеводневих газів, бензолу, фенолу, ацетону.
"Новокуйбишівський завод каталізаторів" є єдиним в Росії виробником синтетичного етанолу. За інформацією місцевої влади, обійшлося без постраждалих та пошкоджень.
Окрім того, неспокійно було у Ставропольському краї, де дрони спричинили руйнування на заводі "Невинномиський Азот". Працювала місцева ППО, відомо про загоряння у промзоні.