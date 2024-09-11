Речь идет о беспилотном авиационном комплексе "Черная вдова". Он является многоразовым.

Смотрите также В Украине катастрофически не хватает современной техники для новых бригад, – Forbes

"Черную вдову" можно применять днем и ночью

В Минобороны объяснили, что "Черная дома" – беспилотники тактического уровня действия.

Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью,

– объяснили в ведомстве.

Там также добавили, что этот многоразовый квадрокоптер может работать также в формате ударного FPV.

"Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", – написали в Минобороны.

Напомним, что на днях Министерство обороны также кодифицировало и допустило к эксплуатации украинскими военными две новые гранаты украинского производства. Они являются аналогами советских Ф-1 и РГД-5. Ранее в Украине не было производства такого типа гранат,