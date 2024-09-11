Йдеться про безпілотний авіаційний комплекс "Чорна вдова". Він є багаторазовим.

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"Чорну вдову" можна застосовувати вдень та вночі

У Міноборони пояснили, що "Чорна вдома" – безпілотники тактичного рівня дії.

Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі,

– пояснили у відомстві.

Там також додали, що цей багаторазовий квадрокоптер може працювати також у форматі ударного FPV.

"Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", – написали у Міноборони.

Нагадаємо, що днями Міністерство оборони також кодифікувало та допустило до експлуатації українськими військовими дві нові гранати українського виробництва. Вони є аналогами радянських Ф-1 та РГД-5. Раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат.