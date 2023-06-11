Дроны долетают до Рублевки и Кремля, – Игнат высмеял "эшелонированную ПВО" врага
Источник:УП
Русская хваленая ПВО, потому и хваленая, существующая преимущественно на словах. На самом деле "эшелонированную" противовоздушную оборону врага, как показала практика, легко обойти. Вот дроны уже долетали и в Рублевку, и в Кремль.
На это обратил внимание спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он отметил, что российская система ПВО "совершенствуется" всегда в московских сообщениях.
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На вопрос насколько эшелонированной и эффективной является российская система ПВО, он иронически сказал смотреть на опыт.
Вы же видите, какая эшелонированная она есть, когда дроны долетают до Рублевки или Кремля? Поэтому эшелонированная система ПВО есть у бункера Путина. Это – 100%. Или где-то там, возможно, защищает Москву и линию боевого столкновения,
– сказал Юрий Игнат.
По его словам, покрыть всю Россию ПВО невозможно.
В России нет безопасных зон
- Каждому россиянину пора понять, что Путин, Шойгу и Герасимов принесли войну в их дома. Это касается не только жителей Белгорода, например москвичей.
- Ведь, как показала практика, дотянуться до нужного объекта в любой точке России может кто угодно.
- Напомним, Россия 30 мая заявила об атаке дронов по Москве и области. Российские граждане сетовали на плохую работу ПВО и призвали избивать по мирным городам в ответ.