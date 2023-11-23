Срок может изменяться в зависимости от некоторых условий, но все равно будет короче, чем раньше. Также Минобороны изменило пункты в требованиях поставки дронов.
Смотрите также Как загадочно исчезло 700 волонтерских дронов? Расследование о "бизнесе" на лжи во время войны
Новые условия принятия разработок
Министерство обороны упростило процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники. Теперь срок сократится примерно до 20 дней, однако может варьироваться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.
Ранее производители должны были пройти шесть этапов, прежде чем их разработку примут для применения в армии. Этот процесс иногда растягивался на несколько месяцев. Из процедуры исключили одно из главных препятствий – издание приказа о допуске к эксплуатации, который часто растягивался до месяца.
Обновленный fast track снабжение оружием предполагает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя,
– рассказали в Минобороны.
Там подчеркнули, что в случае, если разработка успешно пройдет испытание на поле боя, дополнительных тестов не будет.
Также важное изменение касается поставок микро- и мини-беспилотников двойного или гражданского назначения. Теперь госзаказчик может покупать такие дроны даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.
Украинские разработки для войска
- Украинский ударный дрон Backfire прошел комиссию Минобороны и уже готовится к серийному производству. Преимуществом беспилотника является то, что он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы оккупантов.
- Также украинским разработчикам удалось создать отечественный аналог дронов "Шахед". Их название до сих пор неизвестно, однако уже налажено серийное производство – десятки БПЛА в месяц.
- На Северном направлении уже применяли украинские самоходные артиллерийские установки "Богдана". Бойцы очень хорошо отзываются о разработке, приводя всего один недостаток – отсутствие механизма подзарядки.