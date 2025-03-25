Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что враг возвращается к применению тактики передвижения на мотоциклах. Россияне после обеда едут на скутерах и натыкаются на шквальный огонь украинских FPV-дронов или пулеметов, из-за чего не доезжают до позиций СОУ.

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В чем сейчас испытывают потребность украинские военные?

Чем лучше полетная погода, тем активнее враг использует БпЛА, в частности коптеры со сбросами (например, Mavic, который может сбрасывать гранаты, а также дроны, которые способны сбросить боеприпасы весом по несколько килограммов). Именно поэтому один из предыдущих сборов, который 4 бригада "Рубеж" открывала недавно, был направлен для приобретения средств РЭБ.

"Они нужны, чтобы максимально на разных частотах обезопасить украинских военных, которые выполняют опасные задачи на передней линии фронта. Там, где сложная логистика и наиболее плотно приковано внимание вражеских разведывательных дронов", – рассказал Назаренко.

Сейчас открыт новый сбор средств, на этот раз на закупку ударного дрона Heavy Shot. Как пояснил офицер, это один из таких коптеров, который адаптировали к ведению боевых действий, он может нести большой груз.

Не хотел бы раскрывать все детали, насколько эффективно он себя показывает. Современные окопы – это не просто окопы, которые обустроены для защиты от артиллерии, они накрыты сетками от FPV-дронов. Враг зарывается в норы, блиндажи, создает лабиринты (под землей) на передовой,

– озвучил Назаренко.

Поэтому такие большие коптеры типа Heavy Shot способны забросить значительное взрывное устройство в сложнодоступные места, где прячутся российские оккупанты. Чем больше у СОУ будет таких дронов, тем больше будет уничтоженных захватчиков на передовой, а также на логистических путях, где враг проводит накопление сил или перегруппировку. Приобщиться к сбору можно донатом на банку по ссылке, отсканировав указанный QR-код.