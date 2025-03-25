Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що ворог повертається до застосування тактики пересування на мотоциклах. Росіяни після обіду їдуть на скутерах і натикаються на шквальний вогонь українських FPV-дронів або кулеметів, через що не доїжджають до позицій СОУ.

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В чому зараз відчувають потребу українські військові?

Чим краща польотна погода, тим активніше ворог використовує БпЛА, зокрема коптери зі скидами (наприклад, Mavic, який може скидати гранати, а також дрони, які здатні скинути боєприпаси вагою по декілька кілограмів). Саме тому один з попередніх зборів, який 4 бригада "Рубіж" відкривала нещодавно, був спрямований для придбання засобів РЕБ.

"Вони потрібні, аби максимально на різних частотах убезпечити українських військових, які виконують найнебезпечніші завдання на передній лінії фронту. Там, де складна логістика і найбільш щільно прикута увага ворожих розвідувальних дронів", – розповів Назаренко.

Зараз відкрито новий збір коштів, цього разу на закупівлю ударного дрона Heavy Shot. Як пояснив офіцер, це один з таких коптерів, який адаптували до ведення бойових дій, він може нести великий вантаж.

Не хотів би розкривати всі деталі, наскільки ефективно він себе показує. Сучасні окопи – це не просто окопи, які облаштовані для захисту від артилерії, вони накриті сітками від FPV-дронів. Ворог заривається в нори, бліндажі, створює лабіринти (під землею) на передовій,

– озвучив Назаренко.

Тому такі великі коптери типу Heavy Shot здатні закинути значний вибуховий пристрій в складнодоступні місця, де ховаються російські окупанти. Чим більше в СОУ буде таких дронів, тим більше буде знищених загарбників на передовій, а також на логістичних шляхах, де ворог проводить накопичення сил чи перегрупування. Долучитися до збору можна донатом на банку за посиланням, відсканувавши вказаний QR-код.