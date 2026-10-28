Российские штурмы больше не приносят прежнего результата: Березовец объяснил, что изменило ход войны
Беспилотники коренным образом изменили характер боевых действий и заставили армии пересмотреть привычные подходы к наступлению. Массированные атаки с использованием техники и традиционных средств поражения уже не приносят того результата, на который рассчитывали ранее.
Подполковник ВСУ Тарас Березовец в интервью для 24 Канала объяснил, как дроны, наземные роботизированные комплексы и новые технологии изменили современную войну и почему российским войскам становится все сложнее добиваться результатов привычными методами.
Как дроны изменили правила войны?
На поле боя все большую роль играют беспилотники – воздушные, наземные и морские. Они не только помогают обнаруживать и поражать цели, но и меняют возможности воинских подразделений и подходы к проведению операций.
Березовец подчеркнул, что изменения касаются не какого-то одного вида вооружения. Новые технологии уже кардинально повлияли на применение сил и средств в войне.
Средства воздушного нападения, средства наземного нападения, такие как НРК, средства морского нападения сегодня кардинально изменили характер войны,
– отметил военный.
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Почему традиционные штурмы теряют эффективность?
Массовое применение дронов затрудняет передвижение техники и личного состава на поле боя. Беспилотники позволяют быстрее обнаруживать цели и наносить удары, поэтому большие механизированные атаки становятся более рискованными.
В то же время Россия приспосабливается к новым условиям и развивает собственные беспилотные технологии. Это превращает войну в постоянное соперничество между новыми средствами поражения и способами противодействия им.
По словам Березовца, технологические решения могут изменять баланс сил даже тогда, когда одна из сторон имеет преимущество в количестве людей или вооружении. Поэтому важными становятся не только ресурсы, но и способность быстро разрабатывать новые средства и масштабировать их применение.
Почему преимущество дронов не является окончательным?
Эффективность технологий не остается неизменной: противник изучает новые решения и ищет способы противодействовать им. Именно поэтому Украине необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы и развивать средства борьбы с российскими дронами.
Березовец обратил внимание, что Россия также активно наращивает производство новых беспилотников. В частности, переход к скоростным реактивным моделям свидетельствует о том, что противник пытается приспособиться к изменениям на поле боя и расширить возможности ударов по украинской логистике.
Таким образом, дроны не прекратили атаки, но изменили условия, в которых они проводятся. Решающее значение имеет способность сторон быстро адаптироваться к технологическим изменениям и находить новые способы применения вооружения.