Російські штурми більше не працюють як раніше: Березовець пояснив, що змінило війну

Підполковник ЗСУ Тарас Березовець в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, як дрони, наземні роботизовані комплекси та нові технології змінили сучасну війну і чому російським військам дедалі складніше досягати результатів звичними методами.

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Як дрони змінили правила війни?

На полі бою дедалі більшу роль відіграють безпілотники – повітряні, наземні та морські. Вони не лише допомагають виявляти й уражати цілі, а й змінюють можливості військових підрозділів та підходи до проведення операцій.

Березовець наголосив, що зміни стосуються не якогось одного виду озброєння. Нові технології вже кардинально вплинули на застосування сил і засобів у війні.

Засоби повітряного нападу, засоби наземного нападу, такі як НРК, засоби морського нападу сьогодні поміняли характер війни абсолютно кардинально– зазначив військовий.

Повна розмова з Тарасом Березовцем: дивитись відео

Чому традиційні штурми втрачають ефективність?

Масове застосування дронів ускладнює пересування техніки та особового складу на полі бою. Безпілотники дають змогу швидше виявляти цілі й завдавати ударів, тому великі механізовані атаки стають ризикованішими.

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Водночас Росія пристосовується до нових умов і розвиває власні безпілотні технології. Це перетворює війну на постійне змагання між новими засобами ураження та способами протидії їм.

За словами Березовця, технологічні рішення можуть змінювати баланс сил навіть тоді, коли одна зі сторін має перевагу в кількості людей або озброєння. Тому важливими стають не лише ресурси, а й здатність швидко розробляти нові засоби та масштабувати їхнє застосування.

Чому перевага дронів не є остаточною?

Ефективність технологій не залишається незмінною: противник вивчає нові рішення та шукає способи протидіяти їм. Саме тому Україні необхідно постійно вдосконалювати безпілотні системи й розвивати засоби боротьби з російськими дронами.

Березовець звернув увагу, що Росія також активно нарощує виробництво нових безпілотників. Зокрема, перехід до швидкісних реактивних моделей свідчить про те, що противник намагається пристосуватися до змін на полі бою та розширити можливості ударів по українській логістиці.

Отже, дрони не припинили штурми, але змінили умови, у яких їх проводять. Вирішальне значення має здатність сторін швидко адаптуватися до технологічних змін і знаходити нові способи застосування озброєння.