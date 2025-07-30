Разведка НАТО фиксирует, как Кремль почти полностью прекратил полеты над Украиной. Россия заменила их ударами дронов и ракет с безопасного расстояния – не рискуя заходить в зону действия украинской ПВО.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Авиация НАТО круглосуточно патрулирует воздушное пространство над Восточной Европой, фиксируя, как война России против Украины превратилась в дистанционное противостояние.

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НАТО патрулирует измененную войну в украинском небе

Разведчики E-3 Sentry видят с неба то, что скрыто от наземных радаров: Россия почти прекратила полеты над Украиной, зато массово запускает ракеты и дроны с безопасного расстояния.

В начале войны мы видели много активности. Сейчас, когда фронт стабилизировался, активность уменьшилась. Это то, что мы четко видим со своей стороны,

– говорит офицер-разведчик НАТО.

Экипажи самолета с круговым радаром на 500 километров отслеживают воздушную ситуацию, помогают союзникам координировать оборону и вовремя реагировать на угрозы.

По словам представителей Альянса, сегодня небо над Украиной стало зоной отрицания – ни одна из сторон не контролирует его полностью. Из-за насыщенной ПВО обе армии избегают ближнего боя, а борьба ведется в основном с помощью высокоточного оружия на большом расстоянии.