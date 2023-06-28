Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, дрон может нанести такие же повреждения, как и граната. Повреждение важной части танка может привести к полной его неисправности.

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Главная задача дрона – попасть в нужное место

В последнее время в статистике Генерального штаба ВСУ можно наблюдать немалые потери российских окупантов в технике. Большое влияние на уничтожение техники врага оказывают и дроны, несмотря на небольшой заряд.

Это ничего, что заряд мал. Если дрон попадает в моторный отсек или топливные баки – танк выходит из строя. Если при этом есть попадание в люк – может сдетонировать боекомплект. Поэтому даже маленький дрон может повредить танк,

– отметил Олег Жданов.

Как правило, на видео с попаданиями дрона в танк можно увидеть пожар. Она приводит либо к детонации, либо к его полному сгоранию. В любом случае танк становится неисправным.

"Даже если обычную гранату забросить в люк танка или БМП, то после этого он может просто не завестись. Может быть повреждена бортовая проводка, система подачи топлива или прицел", – заметил военный эксперт.

Любое из этих повреждений повлечет техническую неисправность танка, что и есть главное.

Однако не всегда с одного дрона можно уничтожить технику. Иногда для этого нужно два или три запуска, чтобы попасть в жизненно важный орган танка или БМП, чтобы вывести их из строя.

Олег Жданов об уничтожении техники с помощью дронов: смотреть видео

Актуальные потери врага

Вооруженные Силы Украины постоянно уничтожают российских оккупантов. Только за 27 июня было ликвидировано около 930 единиц личного состава. А с начала полномасштабного вторжения русская армия уменьшилась на 227 100 человек, что уже никогда не посягнут на нашу территорию.

Огромные потери россияне несут и в технике. В частности, по состоянию на 28 июня оккупанты потеряли: