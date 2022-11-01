Замечательная работа: над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе
Источник:Валентин Резниченко
Российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину. Впрочем, наши Вооруженные Силы уничтожают вражеские ракеты и беспилотники.
1 ноября украинские защитники ликвидировали вражеские дроны-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Над Днепропетровщиной уничтожили вражеские дроны
По словам главы региона, военные из воздушного командования "Восток" ночью 1 ноября уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.
Слава нашим защитникам!
– подчеркнул Резниченко.
Как ВСУ уничтожают врага и его технику
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 российских солдат. Общие потери врага с 24 февраля составляют 72470 бойцов.
1 ноября до 10 дронов атаковали Полтавскую область. Впрочем, есть положительный результат ущерба, отработала истребительная авиация. В итоге были сбиты 3 "Шахида", а также хороший результат от подразделений территориальной обороны, которыми сбито еще 3. В общей сложности, по предварительной информации, уничтожено 6 дронов.
Ранее 36 отдельному батальону морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского удалось в Николаевской области уничтожить все до одного дрона врага.
Также за прошедшие сутки на разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.
31 октября во время прилетов украинская ПВО уничтожила 12 ракет на юге страны. Кроме того, в Херсонской области в очередной раз сбили ударный вражеский вертолет Ка-52.
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