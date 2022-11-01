Замечательная работа: над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе

1 ноября украинские защитники ликвидировали вражеские дроны-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По словам главы региона, военные из воздушного командования "Восток" ночью 1 ноября уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе.

Слава нашим защитникам!

– подчеркнул Резниченко.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 российских солдат. Общие потери врага с 24 февраля составляют 72470 бойцов.

1 ноября до 10 дронов атаковали Полтавскую область. Впрочем, есть положительный результат ущерба, отработала истребительная авиация. В итоге были сбиты 3 "Шахида", а также хороший результат от подразделений территориальной обороны, которыми сбито еще 3. В общей сложности, по предварительной информации, уничтожено 6 дронов.

Ранее 36 отдельному батальону морской пехоты имени контрадмирал Михаила Билинского удалось в Николаевской области уничтожить все до одного дрона врага.

Также за прошедшие сутки на разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.