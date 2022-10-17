Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее Воздушные силы ВСУ рассказали о поставках иранских дронов.

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Корпус стражей исламской революции

Шейтельман рассказал, что действительно существуют варианты, при которых Иран не поставляет России дроны своего производства. Один из таких – это то, что их России снабжает Корпус стражей исламской революции. Это не часть министерства обороны Ирана. Итак, если он продал, то это как будто не Иран, а частная военная компания. Это чистая формальная отмазка.

Я еще до того, как они уже появились в России, так как эти дроны изготовлены по заказу Корпуса стражей исламской революции, поставщиком может быть он, а не официальное государство, минобороны или армия. Сообщалось, что эти военные вообще присутствуют в Херсонской области. Скорее, в Запорожской сидят в Энергодаре возле ЗАЭС и инструктируют россиян, как стрелять этими Шахидами,

– отметил политтехнолог.

Хизболла

Он продолжил, что есть еще один вариант. Это могла быть Хизболла. Иран когда-то поставил эти дроны Хизболле, а она решила заработать и продала их России.

"Это такая же террористическая организация, как Россия, так что вполне они могли о таком договориться", — заметил Шейтельман.

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Противодействие поставкам

Политтехнолог добавил, что в такой ситуации Иран может влиять на Хизболлу, если сам не пытается на этом заработать и запретить такие поставки в Россию. Когда речь идет о 2400 беспилотниках, это значит, что они уже есть. Они еще могут производиться на заводах, и их производство можно остановить.

Эти дроны – это не совсем оружие. Их не используют на фронте, а используют для террористических актов против гражданских,

– подчеркнул он.

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