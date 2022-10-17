Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее Воздушные силы ВСУ рассказали о поставках иранских дронов.
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Корпус стражей исламской революции
Шейтельман рассказал, что действительно существуют варианты, при которых Иран не поставляет России дроны своего производства. Один из таких – это то, что их России снабжает Корпус стражей исламской революции. Это не часть министерства обороны Ирана. Итак, если он продал, то это как будто не Иран, а частная военная компания. Это чистая формальная отмазка.
Я еще до того, как они уже появились в России, так как эти дроны изготовлены по заказу Корпуса стражей исламской революции, поставщиком может быть он, а не официальное государство, минобороны или армия. Сообщалось, что эти военные вообще присутствуют в Херсонской области. Скорее, в Запорожской сидят в Энергодаре возле ЗАЭС и инструктируют россиян, как стрелять этими Шахидами,
– отметил политтехнолог.
Хизболла
Он продолжил, что есть еще один вариант. Это могла быть Хизболла. Иран когда-то поставил эти дроны Хизболле, а она решила заработать и продала их России.
"Это такая же террористическая организация, как Россия, так что вполне они могли о таком договориться", — заметил Шейтельман.
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Противодействие поставкам
Политтехнолог добавил, что в такой ситуации Иран может влиять на Хизболлу, если сам не пытается на этом заработать и запретить такие поставки в Россию. Когда речь идет о 2400 беспилотниках, это значит, что они уже есть. Они еще могут производиться на заводах, и их производство можно остановить.
Эти дроны – это не совсем оружие. Их не используют на фронте, а используют для террористических актов против гражданских,
– подчеркнул он.
Новости Ирана: последние события
- Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, предоставляя государству-террористу оружие. Средства массовой информации сообщают, что в ближайшее время Путин может получить ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.
- Иран предоставляет РФ дроны-камикадзе, которыми она атакует мирные украинские города. Впрочем, власти Ирана настаивают на том, что якобы не снабжают оружием ни одной из сторон .
- Украина требует ввести санкции против Ирана, поставляющего России дроны-камикадзе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после массовых атак пора применить санкции против Ирана.