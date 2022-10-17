Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, если россиянам осуществляют такие поставки, нужно учитывать этот фактор.

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"Считать, когда у врага закончатся снаряды или беспилотники – конечно, такую информацию хотелось бы иметь, но не стоит на что-то рассчитывать", – отмечает Юрий Игнат.

Мы видим, что Россия испытывает дефицит и мы уже на днях слышали информацию о баллистических ракетах, которые якобы оккупанты планируют закупать тоже в Иране. Понятно и то, что Иран использует тактику России – "их там нет",

– говорит он.

Хотелось бы реакции международного сообщества на это, ведь Иран под санкциями, но может быть под еще большими ограничениями.

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"Россия имеет свою линейку дронов, но она испытывает дефицит относительно деталей. Также, на изготовление нужно определенное время, производство и т.д. А нашему врагу нужны они немедленно, поэтому они втянули в эту войну еще и Иран", – резюмирует представитель ВВС.

Что известно об иранских дронах