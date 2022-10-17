Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, если россиянам осуществляют такие поставки, нужно учитывать этот фактор.
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"Считать, когда у врага закончатся снаряды или беспилотники – конечно, такую информацию хотелось бы иметь, но не стоит на что-то рассчитывать", – отмечает Юрий Игнат.
Мы видим, что Россия испытывает дефицит и мы уже на днях слышали информацию о баллистических ракетах, которые якобы оккупанты планируют закупать тоже в Иране. Понятно и то, что Иран использует тактику России – "их там нет",
– говорит он.
Хотелось бы реакции международного сообщества на это, ведь Иран под санкциями, но может быть под еще большими ограничениями.
Детальнее об атаке Киева иранскими дронами-камикадзе: смотрите видео
"Россия имеет свою линейку дронов, но она испытывает дефицит относительно деталей. Также, на изготовление нужно определенное время, производство и т.д. А нашему врагу нужны они немедленно, поэтому они втянули в эту войну еще и Иран", – резюмирует представитель ВВС.
Что известно об иранских дронах
- Утром 17 октября российские захватчики массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Бойцы Путина выпустили по нашей земле почти полсотни дронов, к счастью, большинство из них украинские воины сбили.
- Российские захватчики последние несколько недель активно применяют дроны-камикадзе иранского производства. Речь идет о типе беспилотника Shahed-136, который оккупанты называют "Герань-2".
- Россия, вероятно, заключила новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Они якобы быстрее и разрушительнее, чем беспилотники Shahed-136, которые страна-агрессор уже активно использует в Украине.