Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, якщо росіянам здійснюють таке постачання, потрібно враховувати цей фактор.

Читайте також Масова атака іранськими дронами: чи може вона повторитися і як росіяни обходять наші ППО

"Рахувати, коли у ворога закінчаться снаряди чи безпілотники – звісно, таку інформацію хотілося б мати, але не варто на щось розраховувати", – зазначає Юрій Ігнат.

Ми бачимо, що Росія відчуває дефіцит і ми вже днями чули інформацію про балістичні ракети, які нібито окупанти планують закуповувати теж у Ірані. Зрозуміло й те, що Іран використовує тактику Росії – "их там нет",

– каже він.

Хотілось би реакції міжнародної спільноти на це, адже Іран під санкціями, але може бути під ще більшими обмеженнями.

Детальніше про атаку Києва іранськими дронами-камікадзе: дивіться відео

"Росія має свою лінійку дронів, але вона відчуває дефіцит щодо деталей. Також, на виготовлення потрібен певний час, виробництво тощо. А нашому ворогу потрібні вони негайно, тому вони втягнули у цю війну ще й Іран", – резюмує речник Повітряних Сил ЗСУ.

Що відомо про іранські дрони