Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, якщо росіянам здійснюють таке постачання, потрібно враховувати цей фактор.
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"Рахувати, коли у ворога закінчаться снаряди чи безпілотники – звісно, таку інформацію хотілося б мати, але не варто на щось розраховувати", – зазначає Юрій Ігнат.
Ми бачимо, що Росія відчуває дефіцит і ми вже днями чули інформацію про балістичні ракети, які нібито окупанти планують закуповувати теж у Ірані. Зрозуміло й те, що Іран використовує тактику Росії – "их там нет",
– каже він.
Хотілось би реакції міжнародної спільноти на це, адже Іран під санкціями, але може бути під ще більшими обмеженнями.
Детальніше про атаку Києва іранськими дронами-камікадзе: дивіться відео
"Росія має свою лінійку дронів, але вона відчуває дефіцит щодо деталей. Також, на виготовлення потрібен певний час, виробництво тощо. А нашому ворогу потрібні вони негайно, тому вони втягнули у цю війну ще й Іран", – резюмує речник Повітряних Сил ЗСУ.
Що відомо про іранські дрони
- Вранці 17 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну дронами-камікадзе. Бійці Путіна випустили по нашій землі майже півсотні дронів, на щастя, більшість з них українські воїни збили.
- Російські загарбники останні декілька тижнів активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва. Мовиться про тип безпілотника Shahed-136, який окупанти називають "Герань-2".
- Росія, ймовірно, уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2. Вони нібито є швидшими та більш руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які країна-агресорка вже активно використовує в Україні.