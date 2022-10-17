Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше Повітряні сили ЗСУ розповіли про постачання іранських дронів.

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Корпус вартових ісламської революції

Шейтельман розповів, що дійсно існують варіанти, за яких не Іран постачає Росії дрони свого виробництва. Один з таких – це те, що їх Росії постачає Корпус вартових ісламської революції. Це не частина міністерства оборони Ірану. Отже, якщо він продав, то це вже ніби не Іран, а приватна військова компанія. Це чиста формальна відмазка.

Я ще до того, як вони вже з'явились у Росії говорив, оскільки ці дрони виготовлені на замовлення Корпусу вартових ісламської революції, поставником може бути він, а не офіційна держава, міноборони чи армія. Було повідомлення, що ці військові взагалі присутні в Херсонській області. Швидше, в Запорізькій, сидять в Енергодарі біля ЗАЕС й інструктують росіян, як стріляти цими Шахідами,

– зазначив політтехнолог.

Хізболла

Він продовжив, що є ще один варіант. Це могла бути Хізболла. Іран колись поставив ці дрони Хізболлі, а вона вирішила заробити і продала їх Росії.

"Це така ж терористична організація, як Росія, тож цілком вони могли про таке домовитись", – зауважив Шейтельман.

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Протидія постачанням

Політтехнолог додав, що в такій ситуації Іран може впливати на Хізболлу, якщо сам не намагається на цьому заробити, і заборонити такі постачання в Росію. Коли йде мова про 2400 безпілотників, то це значить, що вони вже є. Вони ще можуть виготовлятись на заводах, і їхнє виробництво можна зупинити.

Ці дрони – це не зовсім зброя. Їх не використовують на фронті, а використовують для терористичних актів проти цивільних,

– наголосив він.

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