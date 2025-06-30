Сверхзвуковые ПКР являются весьма дорогим удовольствием для россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

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Россия уничтожает украинские морские дроны ценными сверхзвуковыми ракетами

Российские СМИ опубликовали видео уничтожения украинского морского дрона сверхзвуковой ракетой.

Россияне нанесли удар сверхзвуковой ракетой по морскому дрону Украины: смотрите видео

Заявлено, что на видео зафиксировано уничтожение трех морских БпЛА Украины. Удар нанес Су-30 ракетами Х-31А/АД. Также использован барражирующий боеприпас "Ланцет".

Справка: Х-31 – это советско-российские управляемые тактические ракеты класса "воздух-поверхность" изготавливались в двух вариантах: противорадиолокационная Х-31П и ее модификации и противокорабельная Х-31А и модификации. Это сверхзвуковые ракеты со средней скоростью 600-700 метров в секунду. В зависимости от модификаций дальность действия составляет от 70 до 250 километров.

Это первый задокументированный случай уничтожения украинского морского дрона противокорабельной ракетой.

Су-30 не впервые применяются для противодействия украинским морским дронам. Но нюанс в том, что ранее они применяли для этого кассетные бомбы или простое пушечное вооружение.

Изменение тактики россиян, вероятно, связано со сбитием в мае 2025 года истребителя Су-30 в акватории Черного моря. Дрон Magura 7 запустил по нему ракету AIM-9. Теперь россияне боятся подлетать к украинским дронам и вынуждены использовать против них ценные сверхзвуковые противокорабельные ракеты.

Идентично россияне сократили использование вертолетов в Черном море после сбития двух Ми-8 31 декабря 2024 года. Тогда была использована ракета Р-73.

Россия также развивает систему обороны в виде FPV- дронов ударных БпЛА самолетного типа. Но они могут действовать только в прибрежной зоне.