Надзвукові ПКР є вельми коштовним задоволенням для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Росія знищує українські морські дрони коштовними надзвуковими ракетами

Російські ЗМІ опублікували відео знищення українського морського дрона надзвуковою ракетою.

Росіяни завдали удару надзвуковою ракетою по морському дрону України: дивіться відео

Заявлено, що на відео зафіксовано знищення трьох морських БпЛА України. Удар завдав Су-30 ракетами Х-31А/АД. Також використано барражуючий боєприпас "Ланцет".

Довідка: Х-31 – це радянсько-російські керовані тактичні ракети класу "повітря-поверхня" виготовлялися в двох варіантах: протирадіолокаційна Х-31П та її модифікації і протикорабельна Х-31А та модифікації. Це надзвукові ракети з середньою швидкістю 600-700 метрів за секунду. Залежно від модифікацій дальність дії складає від 70 до 250 кілометрів.

Це перший задокументований випадок знищення українського морського дрона протикорабельною ракетою.

Су-30 не вперше застосовуються для протидії українським морським дронам. Але нюанс у тому, що раніше вони застосовували для цього касетні бомби або просте гарматне озброєння.

Зміна тактики росіян, ймовірно, пов'язана зі збиттям у травні 2025 року винищувача Су-30 в акваторії Чорного моря. Дрон Magura 7 запустив по ньому ракету AIM-9. Тепер росіяни бояться підлітати до українських дронів і змушені використовувати проти них коштовні надзвукові протикорабельні ракети.

Ідентично росіяни скоротили використання гвинтокрилів у Чорному морі після збиття двох Мі-8 31 грудня 2024 року. Тоді було використано ракету Р-73.

Росія також розбудовує систему оборони у вигляді FPV- дронів ударних БпЛА літакового типу. Але вони можуть діяти лише у прибережній зоні.