Летело не менее 75 дронов: оккупанты жалуются на массированную атаку нескольких областей

В России заявили о массированной атаке дронов. Так, оккупанты заявили о якобы 75 беспилотниках, которые сбила российская "пе-ве-о".

В частности, мощные взрывы раздавались в Морозовске и Туапсе. Как отчитываются в минобороны врага, наибольшее количество дронов якобы "приземлили" в Ростовской области, передает 24 Канал.

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В России заявили о массированной атаке дронов

Ночь на 22 июля оказалась довольно тревожной для оккупантов. Так, в сети местные жители жаловались на дроны и мощные взрывы, которые раздавались в нескольких областях.

Утром вражеское минобороны отчиталось о якобы "успешном отражении атаки". Оккупанты заявили, что якобы сбили 75 беспилотников. Больше всего дронов фиксировали в Ростовской области, и, как сообщают оккупанты, там "сбили" 47 беспилотников.

Однако в Ростовской области "сбивали" дроны, очевидно, аэродромом в Морозовске, ведь над аэропортом поднялся густой столб черного дыма.

Также россияне заявили о "сбивании" беспилотников в:

Белгородская область – 1 БПЛА,

Воронежская область – 1 БПЛА,

Смоленская область – 1 БПЛА,

Краснодарский край – 8 БПЛА,

еще 17 беспилотников якобы сбили над Черным и Азовским морями.

Традиционно, оккупанты утверждают, что разрушений и пострадавших нет. Впрочем, в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ, а в Морозовске – густой дым и пожар над военным аэродромом.