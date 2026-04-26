Дроны массированно атаковали Сумы: есть несколько попаданий в жилом секторе

Вечером 26 апреля российские войска обстреляли Сумщину. В нескольких общинах есть прилеты.

Так, под массированными ударами вражеских беспилотников оказались Ромны и Сумы. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

Смотрите также Россия "Шахедами" била по Житомирской области: на одном из объектов вспыхнул пожар

Каковы последствия атаки "Шахедов" на Сумщину?

В Роменской общине в результате атаки российских БПЛА есть повреждения объектов транспортной инфраструктуры и прилегающей застройки.

Люди вовремя спустились в укрытие, поэтому обошлось без раненых. У 55-летней женщины – острая реакция на стресс.

Также вследствие вражеских ударов повреждения в жилом секторе. Часть потребителей оставалась без света.

В Сумах поздно вечером тоже произошло несколько попаданий. Детальнее о последствиях атаки на город рассказал глава ГВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, оккупанты направили удары на частный жилищный сектор и объекты инфраструктуры.

Предварительно обошлось без пострадавших. Повреждены фасады зданий и оконные рамы,

– сообщил чиновник.

Кстати, враг также ударил КАБом по Радьковке Стецьківського старостата Сумской общины. В результате попадания повреждено около 10 частных домов, в которых разрушены до 10 крыш и более 50 окон.

Дроновая угроза со стороны России растет

Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных дронов по Украине.

На базе Цимбулова в Орловской области России, примерно в 160 километрах от границы с Украиной, заметили четыре пусковых рельса для запуска беспилотника. Две из них – удлиненные. Эксперты считают, что короткие рельсы предназначены для более старых моделей дронов, а длинные – для новой модификации "Герань-5".

Семейство дронов "Герань" является одним из основных средств России для атак по Украине. Герань-2 – это фактически копия иранского Shahed-136, который Россия использует с 2022 года.

Более новые модели – "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" – уже оснащены реактивными двигателями. Они летают быстрее, потому их труднее перехватить.

Агрессор увеличивает количество запусков дронов. За первые три месяца 2026 года она использовала почти 16 тысяч беспилотников - гораздо больше, чем за аналогичный период в прошлом году.