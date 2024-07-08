Издание Financial Times отмечает, что дешевые, но эффективные FPV-дроны помогли закрыть дефицит артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Цикл производства беспилотников короткий, что позволяет изготавливать более миллиона БпЛА в год.

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Стартапы на замену оборонных гигантов

Как отмечают аналитики, разработка программ традиционного оружия требует лет, иногда десятилетий. Они полагаются на значительные государственные бюджеты, а также на крупные исследовательские и испытательные центры. Если же говорить о дронах, то они дешевые, смертоносные и быстрые в изготовлении, что делает конкурентоспособными мелких производителей.

Украина демонстрирует, что время выхода на рынок и более гибкая разработка важны. Вместо того, чтобы разрабатывать идеальный продукт, который может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и тестировать снова. Скорость имеет решающее значение,

– говорит Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведского Saab.

Вероятно, что изменения нужны не только отрасли. Война в Украине показала, что Минобороны стран придется пересмотреть методы покупки оружия, чтобы не отставать от быстрых циклов разработки оружия. Официальным лицам придется расширять список поставщиков и привлекать меньшие компании.

Это происходит уже сейчас. Так, Пентагон уже закупает беспилотники у относительно небольших стартапов – например, Anduril Industries. В то же время традиционные игроки оборонного рынка реагируют на вызовы и часто объединяются с маленькими компаниями.



"НАТО также начала менять свои процессы закупок, создав ускоритель инноваций Diana, чтобы способствовать сотрудничеству со стартапами и другими технологическими компаниями. Он также объявил о создании инновационного фонда НАТО, который сосредоточен на технологиях двойного назначения", – отмечает FT.

Однако Запад признает, что стартапы разрабатывают "новые технологии очень быстро", однако отрасль все еще нуждается в традиционных подрядчиках, которые приносят "опыт и устойчивость.