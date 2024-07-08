Видання Financial Times зазначає, що дешеві, але ефективні FPV-дрони допомогли закрити дефіцит артилерійських снарядів для Збройних сил. Цикл виробництва безпілотників короткий, що дозволяє виготовляти понад мільйон БпЛА на рік.

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Стартапи на заміну оборонних гігантів

Як зазначають аналітики, розробка програм традиційної зброї потребує років, іноді десятиліть. Вони покладаються на значні державні бюджети, а також на великі дослідницькі та випробувальні центри. Якщо ж говорити про дрони, то вони дешеві, смертоносні та швидкі у виготовленні, що робить конкурентоспроможними дрібних виробників.

Україна демонструє, що час виходу на ринок і більш гнучка розробка є важливими. Замість того, щоб розробляти ідеальний продукт, який може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати та тестувати знову. Швидкість має вирішальне значення,

– каже Мікаель Йоханссон, виконавчий директор шведського Saab.

Ймовірно, що зміни потрібні не лише галузі. Війна в Україні показала, що Міноборони країн доведеться переглянути методи купівлі зброї, аби не відставати від швидких циклів розробки зброї. Офіційним особам доведеться розширювати список постачальників і залучати менші компанії.

Це відбувається вже зараз. Так, Пентагон вже закуповує безпілотники у відносно невеликих стартапів – наприклад, Anduril Industries. Водночас традиційні гравці оборонного ринку реагують на виклики та часто об'єднуються з маленькими компаніями.



"НАТО також почала змінювати свої процеси закупівель, створивши прискорювач інновацій Diana, щоб сприяти співпраці зі стартапами та іншими технологічними компаніями. Він також оголосив про створення інноваційного фонду НАТО, який зосереджений на технологіях подвійного призначення", – зазначає FT.

Однак Захід визнає, що стартапи розробляють "нові технології дуже швидко", однак галузь все ще потребує традиційних підрядників, які приносять "досвід і стійкість.