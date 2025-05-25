"Гонка на поле боя продолжается": командир полка "Ахиллес" сказал, в каких дронах преобладают россияне

Россияне продолжают развивать производство беспилотников, которые используют не только на поле боя, но и для обстрелов гражданских украинцев. Для этого Украина наращивает свои возможности, чтобы давать отпор.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что больше всего проблем на линии фронта приносят российские дроны на оптоволокне. Однако украинские защитники тоже имеют собственные эффективные средства.

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Российское преимущество в дронах не означает инициативу

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что действительно существует номенклатура вооружения, которую россияне имеют больше. Так, противник имеет возможность изготавливать больше оперативных беспилотников, а именно "Шахедов". Также говорится о дроне "Молния".

Кроме того, враг провел определенную модернизацию – если раньше эти дроны летели по одному маршруту и их эффективно уничтожали украинские мобильно-огневые группы, то сейчас эта статистика упала.

Эти средства теперь более устойчивы к РЭБ, могут менять траекторию полета,

– сказал он.

Между тем Украина наращивает возможности по изготовлению собственных беспилотных средств для сбивания российских "Шахедов" и "Молний". Федоренко отметил, что рано или поздно мы выйдем в паритет.

Важно! 429 полк "Ахиллес" собирает донаты на мощные батарейки для дронов и разыгрывает билеты на спектакль в театре им. Поддерживай войско и украинскую культуру по ссылке.

Важным средством для оккупантов остаются дроны на оптоволокне, которые они активно изготавливают. Их враг использует в условиях сложного радиогоризонта и труднодоступных местах для артиллерии или других беспилотников. Благодаря преимуществу в этих дронах противник пытается взять под огневой контроль украинскую логистику и уничтожить пилотов.

Гонка на поле боя продолжается с первого дня развития беспилотных систем. У нас есть свои группы, которые эффективно настроили работу по уничтожению вражеских пилотов и их оборудования. Хотя на некоторых участках мы отстаем в количестве дронов на оптоволокне, уже летом заработают наши первые государственные контракты по этим дронам,

– подчеркнул он.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" добавил, что преимущество россиян в некоторых дронах не означает, что украинские военные отдают врагу инициативу в воздухе. Во многих номенклатурах Украина намного лучше – говорится и об изготовлении, и о применении.