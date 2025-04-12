Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире 24 Канала рассказал, что оптоволокно может не только запутывать дроны, но и внезапно возникать просто из ниоткуда. Сейчас существует много методов использования таких дронов.

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"Враг очень активно следит за всеми нашими новинками, что появляются, за любыми публикациями. И быстро начинает их использовать. Поэтому в эфирах лучше меньше об этом рассказывать, а больше показывать результаты работы", – отметил Цехоцкий.

Сбор на производство проверенных дронов

Он добавил, что общественная организация "Украинские муравьи" собирают средства на нужды сил беспилотных систем Украины. Сейчас нужно собрать 2 миллиона 200 тысяч гривен.

Пока враг на нашей земле и пока он с оружием – нам нужно больше оружия. Этот сбор – на дроны с оптоволоконным управлением. Это то, что мы уже протестировали, проверили непосредственно в боевых условиях и запускаем в собственное производство. Для этого нужны средства,

– объяснил офицер.

Он также подчеркнул, что эти дроны существенно помогут в борьбе с вражеской техникой, которую россияне постоянно ремонтируют, восстанавливают и снова бросают в бой.

Важно! Частные украинские компании ВПК протестировали дроны с оптоволоконным управлением в тылу. После испытаний отобрали 20 лучших производителей для серийной поставки на фронт.

По словам Цехоцкого, сначала нужно разобраться с техникой – и только тогда можно эффективно уничтожать пехоту.