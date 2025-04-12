Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі 24 Каналу розповів, що оптоволокно може не лише заплутувати дрони, а й раптово виникати просто з нізвідки. Наразі існує багато методів використання таких дронів.

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"Ворог дуже активно стежить за всіма нашими новинками, що з'являються, за будь-якими публікаціями. І швидко починає їх використовувати. Тому в ефірах краще менше про це розповідати, а більше показувати результати роботи", – зазначив Цехоцький.

Збір на виробництво перевірених дронів

Він додав, що громадська організація "Українські мурахи" збирають кошти на потреби сил безпілотних систем України. Наразі потрібно зібрати 2 мільйони 200 тисяч гривень.

Поки ворог на нашій землі і поки він зі зброєю – нам потрібно більше зброї. Цей збір – на дрони з оптоволоконним керуванням. Це те, що ми вже протестували, перевірили безпосередньо в бойових умовах і запускаємо у власне виробництво. Для цього потрібні кошти,

– пояснив офіцер.

Він також підкреслив, що ці дрони суттєво допоможуть у боротьбі з ворожою технікою, яку росіяни постійно ремонтують, відновлюють і знову кидають у бій.

Важливо! Приватні українські компанії ВПК протестували дрони з оптоволоконним керуванням у тилу. Після випробувань відібрали 20 найкращих виробників для серійного постачання на фронт.

За словами Цехоцького, спершу потрібно розібратися з технікою – і лише тоді можна ефективно знищувати піхоту.